Minibüsler çarpışan motosikletli ağır yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde VİP minibüs ile motosikletli kuryenin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaçan VİP sürücüsü aranıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde VİP minibüs ile motosikletli kuryenin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Belek Kadriye Mahallesi Turizm caddesinde meydana gelen trafik kazasında Mehmet T. idaresindeki 63 AJL 857 plakalı kurye motosikleti ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen 07 AKL 374 plakalı VİP minibüs çarpıştı. Kazada motosikletli kurye Mehmet T. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza sonrası olay yerinden kaçan VİP araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
