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Vinç Kazasında Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Vinç Kazasında Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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İstanbul Bahçelievler'de vinç sepetinden düşen işçilerden 25 yaşındaki Mustafa Öztürk hayatını kaybetti. Olay sonrası 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Bahçelievler'de vinç sepetinden düşerek ağır yaralanan işçilerden Nevşehirli olduğu öğrenilen Mustafa Öztürk (25) hayatını kaybetti.

Olay, Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Ziya Taşkent Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde vinç bakımı yapan 4 işçi vincin üstünde bulunan sepete çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle vinç sepeti yamulurken, sepetteki işçiler aşağıya düştü. Yaşanan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Mustafa Öztürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 25 yaşındaki Mustafa Öztürk'ün cenazesinin bugün Yenibosna Merkez Camii'nden kaldırılarak cenaze namazına müteakip memleketi Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyünde toprağa verileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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