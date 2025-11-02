Vietnam'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 35'e Yükseldi

Vietnam'ın orta kesiminde geçtiğimiz hafta başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Vietnam, şiddetli yağışların yol açtığı felaketle mücadele ediyor. Ülkenin orta kesiminde yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Yetkililer, 5 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu (VDDMA) tarafından yayınlanan bir rapora göre, 35 ölüm Hue, da Nang şehirleri ile Lam Dong ve Quang Tri eyaletlerinde gerçekleşti. VDDMA açıklamasına göre, 16 bin 500'den fazla ev sel sularına teslim oldu, 40 binden fazla kanatlı ve büyükbaş hayvan sel sularına kapılarak telef oldu ve 13 bin dönümden fazla tarım arazisi sular altında kaldı.

Bölgedeki büyük bir nehrin 60 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak taşması nedeniyle UNESCO dünya mirası listesinde yer alan tarihi kent Hoi An da suya gömülştü. - HANOİ