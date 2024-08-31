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Videosu olmasa kimse inanmaz! Darıca Hayvanat Bahçesi'nde hayrete düşüren görüntü

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Darıca Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçilerin elinden yemek isteyen maymunlar, onlara nasıl vermeleri gerektiğini de uygulamalı olarak gösterdi. Bir vatandaş tarafından kayda alınan o anlara ilişkin görüntüyü izleyenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Maymunların insanlara has özellikler sergilediklerine daha önce de çoğu kez şahit olmuştuk. Ancak Darıca Hayvanat Bahçesi'nde kayda alınan bir görüntü bu şahitliği bir adım daha öteye taşıdı.

Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde maymunların ziyaretçilerden yemek istediği görülüyor. Buraya kadar her şey normal... Ancak maymunların elinde yiyecek olan ziyaretçiye o yiyeceği kendilerine nereden atması gerektiğini uygulamalı olarak göstermesi büyük şaşkınlık yarattı.

Kısa sürede viral olan görüntüyü izleyenler "Videosu olmasa kimse inanmaz" şeklinde yorumlar yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Hayvanat Bahçesi 3-sayfa Darıca 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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