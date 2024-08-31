Videosu olmasa kimse inanmaz! Darıca Hayvanat Bahçesi'nde hayrete düşüren görüntü

Maymunların insanlara has özellikler sergilediklerine daha önce de çoğu kez şahit olmuştuk. Ancak Darıca Hayvanat Bahçesi'nde kayda alınan bir görüntü bu şahitliği bir adım daha öteye taşıdı.

Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde maymunların ziyaretçilerden yemek istediği görülüyor. Buraya kadar her şey normal... Ancak maymunların elinde yiyecek olan ziyaretçiye o yiyeceği kendilerine nereden atması gerektiğini uygulamalı olarak göstermesi büyük şaşkınlık yarattı.

Kısa sürede viral olan görüntüyü izleyenler "Videosu olmasa kimse inanmaz" şeklinde yorumlar yaptı.