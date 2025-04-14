Vezirköprü'de Sağlık Çalışanı Yalnız Evinde Ölü Bulundu

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir sağlık çalışanı yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde görevli Tıbbi Sekreter Ali Önder (50), nöbetinin ardından Vezirköprü TOKİ Konutları'ndaki evine döndü. Kendisinden haber alamayan ve eve gelen akrabaları Önder'in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcılığın ilk incelemelerinin ardından Önder'in cansız bedenini Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna götürdü. Burada yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN