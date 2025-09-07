Haberler

Vezirköprü'de Döner Ustasının Şüpheli Ölümü

Vezirköprü'de Döner Ustasının Şüpheli Ölümü
Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 55 yaşındaki döner ustası, evinde asılı halde bulunarak hastaneye kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti. Olayla ilgili otopsi yapılacak.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 55 yaşındaki döner ustası, evinde asılı halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönerci Hüseyin A. (55) evinde yakınları tarafından asılı halde bulundu. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin A. hayatını kaybetti. Hüseyin A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
