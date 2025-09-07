Vezirköprü'de Döner Ustasının Şüpheli Ölümü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 55 yaşındaki döner ustası, evinde asılı halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönerci Hüseyin A. (55) evinde yakınları tarafından asılı halde bulundu. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin A. hayatını kaybetti. Hüseyin A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN