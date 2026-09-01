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Veresiye Vermedi Diye Esnafa Silahlı Saldırı

Veresiye Vermedi Diye Esnafa Silahlı Saldırı
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Eskişehir'de hırdavatçı Cafer Ökçe, veresiye ürün vermek istemeyen bir müşterinin tabancayla başına vurması ve silah doğrultması sonucu yaralandı. Saldırgan hakkında şikayetçi olan esnaf, olay anını anlattı.

Eskişehir'de hırdavat dükkanı işleten Cafer Ökçe, veresiye ürün vermediği şahsın saldırısına uğradı. Tabancayla başına vurularak yaralanan ve üzerine silah doğrultulan esnaf, olay anını anlattı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir hırdavat dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde dükkana gelen bir şahıs, derz dolgusu ve alçıpan almak istedi. Ödemeyi yazdırmak isteyen müşteriye, işletmeci Cafer Ökçe veresiye çalışmadıklarını belirterek olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahsın kendisini maliyeye şikayet etmekle tehdit ettiğini belirten Ökçe, saldırganın daha sonra yanındaki tabancayla başına vurduğunu ve üzerine silah doğrulttuğunu ifade etti. Başından yaralanan esnafın yardımına çevredekiler koşarken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

"Veresiye vermediğim için kafama vurdu"

Yaşanan olayı anlatan hırdavatçı Cafer Ökçe, "Sabah saatlerinde buraya geldi ve benden malzeme istedi. Ürünü alıp geldim, parasını sorduğunda veresiye yazdırmak istedi. Biz de veresiye veremeyeceğimizi söyledik. 'Sen yazmazsan ben de seni Maliye'ye şikayet ederim' dedi. Ardından sinirlenip tabanca çıkardı. Kafama vurdu, bana doğru iki defa silah salladı, doğrulttu. Allah'tan ateş etmedi. Ben adli bir durum olmasın, başıma iş gelmesin diye karşılık bile vermedim ama başıma bu geldi. Karakola gidildiğinde de oyuncağını götürmüşler ama buradaki gerçek silahtı. Şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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