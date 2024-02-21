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Venezuela'da kaçak altın madeninde göçük: En az 30 ölü, 100 kişi toprak altında

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Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Venezuela'da kaçak işletilen altın madeninde heyelan nedeniyle meydana gelen göçükte en az 30 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi toprak altında mahsur kaldı.

VENEZUELA'DA ALTIN MADENİNDE GÖÇÜK

Venezuela'nın Bolivar eyaletinde yer alan Angostura kasabasında kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Madende meydana gelen çökme anı anbean kayıt altına alındı. Bolivar Güvenlik Sekreteri Edgar Colina Reyes basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bağımsız bir komisyonunun bölgeye hareket ettiğini ve olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yetkililerin ölen, mahsur kalan veya yaralananların tam sayısına henüz ulaşamadığı ifade edildi.

Venezuela'da kaçak altın madeninde göçük: Çok sayıda ölü ve mahsur kalanlar var

30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 100 KİŞİ TOPRAK ALTINDA

Angostura Belediye Başkanı Yorgi Arciniega ise yaptığı açıklamada, kazada en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 100 kişinin toprak altında kaldığını ifade etti. Helikopterle kasabaya arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

ÇÖKMENİN NEDENİ HEYELAN

Venezuela basınında çıkan haberlerde çökmenin heyelandan kaynaklandığı ve toprak altında tam olarak kaç kişinin kaldığının bilinmediği ifade edildi.

Brezilya sınırındaki Bolivar eyaleti altın, elmas, demir, boksit ve koltan rezervlerinin zengin olmasıyla tanınıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Mark Kolçak:

Altın satın almamalıyızki.. kimse altınların peşine düşmesin. Altın yerine MANTIK satın almalıyız. Ben altın almayı düşünüyordum ancak bu haberlerden sonra VAZ geçiyorum. Şu an bankalarda sadece DÖVİZ lerim var. Altın yok ve almayacam.

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Hsn:

Mantık alalım deyip dövizmi alıyorsun senin mantığın dolar sanırım.Yatırım uzmanları diyorki;Kağıt paranın enflasyonu var dolar durduğu yerde erir,bankada 1000doların varsa 5yıl sonra o 1000dolara bugün aldıklarını alamayacaksın,dolarını boz altın al dolardan kat kat fazla kazandırır diyeceğim ama mana hiçlik diyeceksin yine neyse boşver.

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