Haberler

Venezuela'daki depremlerde can kaybı 4 bin 490'a yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 4 bin 490'a, yaralı sayısı ise 16 bin 740'a yükseldi. 17 bin 907 kişi evsiz kalırken, konut dağıtımına gelecek hafta başlanacak.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde can kaybının 4 bin 490'a yükseldiğini açıkladı.

Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem felaketinde can kaybının 4 bin 490'a yükseldiğini açıkladı.

Ülkede 24 Haziran'da büyük yıkıma neden olan depremlerde 16 bin 740 kişinin yaralandığı belirtilmiş, yerel ve uluslararası arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 6 bin 462 kişinin kurtarıldığı kaydedilmişti. Deprem nedeniyle 17 bin 907 kişi evsiz kalırken, depremlerden etkilenenlere yönelik konut dağıtımına gelecek hafta başlanacağı bildirilmişti. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in yakın zamanda ilk 200 konutu depremzedelere tahsis etmesi bekleniyor. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay

Asistanı herkese aynı yalanı söyleyip paraları toplamış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor

Dünya Kupası için yeni karar!
Ahbap Derneği'nde milyonlarca liralık para trafiği mercek altında

Hesap oyunu da ortaya çıktı: söz konusu rakam öyle böyle değil

Filenin Sultanları'nın VNL çeyrek finalindeki rakibi belli oldu

Sultanlarımızın rakibi belli oldu
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı

Çocuğunu emanet ettiği yerde bu hale getirdiler
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

Marmaray'da pes dedirten görüntü
Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti

Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti
Savcılık dosyasına girdi! Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu

Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu