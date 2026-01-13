Haberler

Venezuela'da serbest bırakılan siyasi mahkumların sayısı 116'ya yükseldi

Güncelleme:
Venezuela hükümeti, geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in talimatıyla 116 siyasi tutuklunun serbest bırakıldığını açıkladı. İnsan hakları örgütleri, ülkede hala en az 800 siyasi tutuklu bulunduğunu belirtiyor.

Venezuela hükümeti, geçen hafta duyurulan süreç kapsamında şu ana kadar 116 siyasi tutuklunun serbest bırakıldığını açıkladı.

Venezuela'da geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in siyasi mahkumların serbest bırakılmasına yeşil ışık yakmasının ardından tahliyeler devam ediyor. Cezaevi Hizmetleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçen hafta duyurulan süreç kapsamında şu ana kadar 116 tutuklunun serbest bırakıldığı bildirildi. Açıklamada, serbest bırakılanların "anayasal düzeni bozmak ve ulusun istikrarını zayıflatmakla ilişkili eylemlere karıştığı" belirtildi.

İnsan hakları örgütü Foro Penal'e göre, Venezuela'da en az 800 siyasi tutuklu bulunuyor. Hükümet ise siyasi nedenlerle tutulan tutukluların bulunduğunu reddediyor.

İnsan hakları örgütleri farklı sayılar açıklamıştı

Muhalefet partilerinden oluşan Unidad Venezuela, dün yaptığı açıklamada serbest bırakılanların sayısının 65 olduğunu iddia etmiş, Venezuela hükümetine, "siyasi tutukluların ve ailelerinin acılarının nihayet sona erebilmesi için serbest bırakma sürecini hızlandırması" çağrısında bulunmuştu. İnsan hakları örgütü Foro Penal'dan dün yapılan açıklamada ise bu sayının 49 olduğu ifade edilmişti.

Mahkumların serbest bırakılma süreci

Venezuela'da insan hakları örgütleri ve uluslararası kurumlar, uzun süredir siyasi mahkumların serbest bırakılmasını talep ediyordu. Geçici Başkan Delcy Rodriguez, bu talepleri olumlu yanıtlayarak, serbest bırakılmaların "barışçıl şekilde bir arada yalama" ya da "barışı pekiştirme" olarak tanımlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise serbest bırakılmaların ABD'nin isteği üzerine gerçekleştirildiğini söylemişti. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
