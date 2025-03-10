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Vedat Milor'dan Kent Lokantası soruşturmasına ilk yorum

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Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, Ticaret Bakanlığı tarafından açılan Kent Lokantası soruşturması hakkında ilk kez konuştu. Milor, tarafsız ve bağımsız bir tutum sergileyebilmek adına hiçbir lokantanın davetini kabul etmediğini belirtti.

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Kent Lokantası'yla ilgili videosu nedeniyle başlattığı "örtülü reklam" soruşturmasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Milor, herhangi bir işletmeden davet kabul etmediğini ve tamamen bağımsız hareket ettiğini belirterek, "Son gelişmeler vesilesiyle prensiplerimi hatırlatmak isterim: Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum" dedi.

Vedat Milor'dan Kent Lokantası soruşturmasına ilk yorum

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Vedat Milor'un İBB'ye ait Kent Lokantası'nda yemek yediği ve bunu "40 Liraya Dört Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?" başlıklı YouTube videosuyla paylaştığı gerekçesiyle "örtülü reklam" soruşturması başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Milor'dan yazılı savunma talep edilmişti.

Vedat Milor'dan Kent Lokantası soruşturmasına ilk yorum
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRevolver:

buradan akp nin çok zor durumda olduğunu anlıyoruz. nereye baskı yapacağını şaşırmış durumda. ama korkunun ecele faydası yok. gideceksiniz

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Haber YorumlarıHaci İsmail Bayhan:

Siz ne diyorsunuz Adana'da bir önceki Seyhan belediyesi ücretsiz veriyordu şimdiki gelen başkan ücretli yaptı bide sovmus gibi açılış yaptı Oya Tekin hanımefendi halkı enayi yerine koymayı bırakın artik

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Haber YorumlarıSIRADAN ÇİNKO KARBON PİL:

bu dayı kim ya

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Haber Yorumlarıhakan yavuz yıldırım:

Vedat bey taraf ve siyaset gütmeden gitmek için yanındaki Bugra beyin olmaması lazım dı bu adam koyu CHP li seni o davet etmiş zaten söylüyorsun, yemeklere gelince neredeyse hiç eleştiri yapmadın , gittiğin en lüks yerlerde bile herseyı söylerdin 40 tl tabiki vatandasımız için iyi ancak kaliteden ödün verip yagından salçasına pirincinden bulguruna tavız verıyorsa mide maf oluyor, bunlarıda demen lazım şeffaf olmak ıcın.

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