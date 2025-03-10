Vedat Milor'dan Kent Lokantası soruşturmasına ilk yorum

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Kent Lokantası'yla ilgili videosu nedeniyle başlattığı "örtülü reklam" soruşturmasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Milor, herhangi bir işletmeden davet kabul etmediğini ve tamamen bağımsız hareket ettiğini belirterek, "Son gelişmeler vesilesiyle prensiplerimi hatırlatmak isterim: Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Vedat Milor'un İBB'ye ait Kent Lokantası'nda yemek yediği ve bunu "40 Liraya Dört Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?" başlıklı YouTube videosuyla paylaştığı gerekçesiyle "örtülü reklam" soruşturması başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Milor'dan yazılı savunma talep edilmişti.