Milyonluk otomobil yolda kaldı! Devreye giren vatandaşlar aracı iterek çalıştırmayı denedi - Haberler

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Milyonluk otomobil yolda kaldı! Devreye giren vatandaşlar aracı iterek çalıştırmayı denedi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde milyonluk ultra lüks otomobil Ferrari, arıza yaparak yolda kaldı. Vatandaşlar ise yolda kalan aracı ittirerek çalıştırmaya çalıştı. O anlar kayıt altına alındı.

Ultra lüks spor otomobil yolun ortasında arıza yaptı. Otomobil sahibi aracını çalıştırmak için uğraşsa da başarılı olamadı.

VATANDAŞLAR ARACI İTMEYE BAŞLADI

Çevredeki vatandaşlar ise sürücüye yardım edebilmek için otomobili ittirmeye başladı. Bu anlar ise farklı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde; vatandaşların yolda kalan aracı ittirdiği anlar yer aldı.

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Ersoy - 3. Sayfa

Sakarya Sapanca Ferrari 3. Sayfa Haberler

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