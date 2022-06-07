Milyonluk otomobil yolda kaldı! Devreye giren vatandaşlar aracı iterek çalıştırmayı denedi - Haberler

Ultra lüks spor otomobil yolun ortasında arıza yaptı. Otomobil sahibi aracını çalıştırmak için uğraşsa da başarılı olamadı.

VATANDAŞLAR ARACI İTMEYE BAŞLADI

Çevredeki vatandaşlar ise sürücüye yardım edebilmek için otomobili ittirmeye başladı. Bu anlar ise farklı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde; vatandaşların yolda kalan aracı ittirdiği anlar yer aldı.