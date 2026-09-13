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Vanuatu açıklarında feribot battı: 1 ölü, 30 kayıp

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Avustralya’nın doğusundaki ada ülkesi Vanuatu açıklarında cuma günü MV Matui isimli feribotun batması sonucu en az bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 30 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Avustralya'nın doğusundaki ada ülkesi Vanuatu açıklarında cuma günü MV Matui isimli feribotun batması sonucu en az bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 30 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Büyük Okyanus'ta Avustralya'nın doğusunda bulunan ada ülkesi Vanuatu açıklarında feribot alabora oldu. Vanuatu Başbakanı Jotham Napat'ın ofisinin yaptığı açıklamaya göre; MV Matui isimli feribotun cuma günü batması sonucu en az bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 30 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, açık denizdeki arama çalışmalarının azaltılacağı ve ekiplerin akıntının hayatta kalanları sürüklemiş olabileceği güneydoğu kıyısında arama yapmaya yöneleceği aktarıldı. Açıklamada, "Bu kayıp, güçlü rüzgarların ve denizcilik uyarılarının dikkate alınmamasının ve muhtemelen geminin aşırı yüklenmesi de dahil olmak üzere ihmalin bir sonucu gibi görünüyor. Hayatta kalanlara, gücünüz ve iyileşmeniz için dua ediyoruz. Kayıp olanların ve kaybettiklerimizin ailelerine, lütfen bu yas zamanında ulusun sizinle birlikte olduğunu bilin" denildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılacağı açıklandı.

"Kurtarma çalışmaları, mürettebat üyesinin kıyıya çıkarak alarm vermesinin ardından başladı"

Vanuatu parlamentosunda Luganville bölgesini temsil eden Matai Seremaiah, kurtarma çalışmalarının bir MV Matui mürettebat üyesinin kıyıya yüzerek çıkması ve alarm vermesinin ardından başladığını söyledi. Seremaiah gazetecilere yaptığı açıklamada, mürettebat üyesinin geminin alabora olduğunu kendilerine bildirdiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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