Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Vancouver'daki Filipin Sokak Festivali'nde Sürücü Kalabalığa Daldı: Ölü ve Yaralılar Var

Vancouver'daki Filipin Sokak Festivali'nde Sürücü Kalabalığa Daldı: Ölü ve Yaralılar Var
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Kanada'nın Vancouver şehrinde düzenlenen Filipin sokak festivalinde bir sürücünün kalabalığa dalması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Kanada'nın Vancouver şehrinde düzenlenen Filipin sokak festivalinde bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı. Olayda ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Kanada'da festival kabusa döndü. Vancouver şehrinde düzenlenen Filipin sokak festivalinde bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Polis, sürücünün gözaltına alındığını bildirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, yerel saatle 20.00'de gerçekleşen olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam Vancouver'daki Lapu Lapu festivalinde yaşanan korkunç olayları duymak beni derinden sarstı" dedi.

Görgü tanığı, sürücünün kalabalığa dalmadan önce siyah aracıyla kontrolsüz hareket ettiğini söyledi.

Kanada medyası, olay sırasında festivalde binlerce kişinin bulunduğunu aktardı. - VANCOUVER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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