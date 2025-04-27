Vancouver'daki Filipin Sokak Festivali'nde Sürücü Kalabalığa Daldı: Ölü ve Yaralılar Var

Kanada'nın Vancouver şehrinde düzenlenen Filipin sokak festivalinde bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı. Olayda ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Kanada'da festival kabusa döndü. Vancouver şehrinde düzenlenen Filipin sokak festivalinde bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Polis, sürücünün gözaltına alındığını bildirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, yerel saatle 20.00'de gerçekleşen olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam Vancouver'daki Lapu Lapu festivalinde yaşanan korkunç olayları duymak beni derinden sarstı" dedi.

Görgü tanığı, sürücünün kalabalığa dalmadan önce siyah aracıyla kontrolsüz hareket ettiğini söyledi.

Kanada medyası, olay sırasında festivalde binlerce kişinin bulunduğunu aktardı. - VANCOUVER