Van ve Hakkari'de 102 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van ve Hakkari'de güvenlik güçleri sınır hattında icra ettikleri faaliyetlerde 102 kili 429 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 102 kili 429 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Şemdinli ve Çaldıran ilçelerindeki jandarma komutanlıklarına teslim edildi" denildi. - VAN