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Van Tuşba'da öğrenci okula pompalı tüfekle gelirken fark edildi

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Van Tuşba'da öğrenci okula pompalı tüfekle gelirken fark edildi
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Van Tuşba'daki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'na sabah saatlerinde pompalı tüfekle gelen öğrenci, öğretmenler ve veliler tarafından fark edildi. Silah alınarak polise haber verilirken, öğrenci ifadesi için polis merkezine götürüldü ve veliler okula akın etti.

Van'ın Tuşba ilçesinde uzun namlulu silahla okula gelen öğrenci büyük korkuya neden oldu.

Alinan bilgilere göre olay, ilçenin İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir kız öğrenci, sabah saatlerinde boş olduğu belirtilen pompalı tüfekle okula gelirken fark edildi. Öğretmenler ve veliler tarafından müdahale edilerek silah alınırken, polis ekiplerine de hemen haber verildi. Bölgeye gelen polis ekipleri silaha el koyarken, öğrencinin ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi. Olayı duyan öğrenci velileri ise okula akın etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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