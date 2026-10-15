Van Özalp'te yıldırımın isabet ettiği 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Van Özalp'te yıldırımın isabet ettiği 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Özalp ilçesine bağlı Gözdeğmez Mahallesi'nde dün akşam koyun otlatan 14 yaşındaki çocuğa yıldırım isabet etti. Olayda hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Van'ın Özalp ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Özalp ilçesine bağlı Gözdeğmez Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal bölgede koyun otlatan Muhammet Mehdi Dinler'e yıldırım isabet etti. 14 yaşındaki Muhammet Mehdi Dinler hayatın kaybetti. Dinler'in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı