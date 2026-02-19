Van'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muradiye ilçesi Kandahar Mahallesi'nde, Muradiye Sulh Ceza Hakimliğinin arama ve el koyma kararı doğrultusunda Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 2 adet yivsiz av tüfeği, 83 adet dolu av tüfeği kartuşu, 3 adet tabanca, 22 adet dolu tabanca fişeği ve tabanca yapımında kullanılan çeşitli parçalar ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı