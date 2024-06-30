Üye Girişi
Haberler

Van'ın Gevaş ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Akdamar Mahallesi çıkışında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Gevaş Van Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

 İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

 Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title