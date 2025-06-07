Van'ın Erciş İlçesinde Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Van'ın Erciş İlçesinde Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
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Erciş'te iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Aşağı TOKİ civarında meydana geldi. İki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erciş Rıd Van Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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