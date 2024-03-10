Van'ın en işlek noktasında şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Van'ın en işlek noktasında bulunan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nin Beşyol Meydanı tarafındaki refüje bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanının müdahale ettiği çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan elbise çıkarken, polis ekipleri yolu tekrar ulaşıma açtı. - VAN