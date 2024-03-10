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Van'ın en işlek noktasında şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

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Van'ın en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nin Beşyol Meydanı tarafındaki refüje bırakılan şüpheli çanta, polis tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan elbise çıktı.

Van'ın en işlek noktasında bulunan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nin Beşyol Meydanı tarafındaki refüje bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanının müdahale ettiği çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan elbise çıkarken, polis ekipleri yolu tekrar ulaşıma açtı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Caddesi Van Olay Güvenlik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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