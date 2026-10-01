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Van'ın Edremit ilçesinde park halindeki otomobilin motoru yanınca itfaiye söndürdü

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Van'ın Edremit ilçesine bağlı Erenkent Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motorundan dumanlar çıkmaya başladı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobilin motor kısmında maddi zarar oluştu.

Van'ın Edremit ilçesinde park halinde olan ve motoru yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Erenkent Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim A. isimli şahsa ait otomobil park halinde iken motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Durumu gören sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Otomobilin motor kısmında maddi zarar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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