Van'da 42 kilo 285 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplam 42 kilo 285 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı belirtildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 42 kilo 285 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi Belliyurt mezrası kırsalında 26 kilo 491 gram skunk ve 15 kilo 794 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmış ve adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
