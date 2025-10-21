Van-Hakkari kara yolunda trafik kazası: 5 yaralı

Van- Hakkari kara yolunda otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi'nde meydana geldi. C.T. yönetim otomobilin takla atması sonucu meydana gelene trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tekstilken İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN