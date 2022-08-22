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Van haberleri! Van'da 10 kişilik minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Van haberleri! Van'da 10 kişilik minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı

Van 3. sayfa haberi... Van'da 'dur' ihtarına uymayan 10 kişilik minibüste, yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 'dur' ihtarına uymayan 10 kişilik minibüste, yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde devriye görevini ifa ettikleri esnada durumundan şüphelendikleri 31 EJ 634 plakalı 10 kişi kapasiteli minibüsü durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymaması üzerine başlayan kovalamaca, ilçeye bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde son buldu. Durdurulan minibüste yapılan aramada yurda yasadışı yollarla giriş yapan 20 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili minibüs sürücüsü gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van Emniyet Müdürlüğü İpekyolu Göçmen Van 3. Sayfa Haberler

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