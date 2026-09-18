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Van Gürpınar'da kafa travmalı yaralı, hava yoluyla güvenli bölgeye ulaştırıldı

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Van Gürpınar'da düşme sonucu kafa travması geçiren bir vatandaş için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. UMKE ve askeri makamlarla koordinasyon sağlanarak hava yoluyla güvenli bölgeye ulaştırılan yaralı, ambulansla SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde düşme sonucu kafa travması geçiren bir vatandaşın yardımına sağlık ekipleri yetişti.

Kırkgeçit Mahallesi Sarıbulak Mezrası'nda meydana gelen olayın ardından sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kafa travması geçirdiği belirlenen yaralıya ulaşılması için UMKE ekipleri görevlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından ilk değerlendirmesi yapılan yaralının sağlık kuruluşuna hızla ulaştırılması için askeri makamlarla iş birliği ve koordinasyon sağlandı. Yaralı, gerçekleştirilen koordinasyon kapsamında hava yoluyla güvenli bölgeye ulaştırıldı. Burada sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, ambulansla SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ve kurumlar arası koordinasyon sayesinde yaralının sağlık kuruluşuna güvenli şekilde ulaştırılması sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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