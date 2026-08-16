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Van'da Boğulma: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

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Van’ın Tuşba ilçesinde serinlemek için Van Gölü’ne giren 2 kardeş hayatını kaybetti.

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için Van Gölü'ne giren 2 kardeş hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay Van Gölü'nün Amik Kalesi yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için göle giren 18 yaşındaki S.A. ile 24 yaşındaki M.A. bir anda çırpınmaya başladı. Durumu fark ederek çocuklarını kurtarmaya çalışan baba S.A. da boğulma tehlikesi geçirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan baba ve 2 oğlu, ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen 2 kardeş hayatını kaybetti.

Babanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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