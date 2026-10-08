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Van Gevaş'ta evin zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Van Gevaş'ta evin zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Orta Mahalle'de bir evin zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin 112'ye ihbarı üzerine bölgeye giden Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü.

Van'ın Gevaş ilçesinde bir evin zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Orta Mahalle'de bulunan bir evin zemin katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını gören ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye giden Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yangın söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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