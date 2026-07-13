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Van'da trafik kazası: 3 yaralı

Van'da trafik kazası: 3 yaralı
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Van-Erciş kara yolunda minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van-Erciş kara yolunda minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Erciş kara yolu üzerinde bulunan Çakırbey Mevkii'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücünün isimi öğrenilemeyen minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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