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Van-Erciş kara yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

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Van-Erciş kara yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı
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Van-Erciş kara yolu üzerindeki Göllü Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Van'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Erciş kara yolu üzerindeki Göllü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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