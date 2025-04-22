Van'da Yolcu Minibüsü ile Kamyonet Çarpıştı: Ölü ve Yaralı Var
Van'ın Başkale ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Kazanın yaşandığı yerin Güzeldere Tüneli yakınları olduğu bildirildi.
Van'da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
VAN - Van'ın Başkale ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Alınan bilgilere göre kaza, Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu öle ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN AKSU - 3.Sayfa