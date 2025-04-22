Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

Katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

Fidan Gül'ün kapısını açan isim "Benden buraya kadar" dedi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı

Van'da Yolcu Minibüsü ile Kamyonet Çarpıştı: Ölü ve Yaralı Var

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Kazanın yaşandığı yerin Güzeldere Tüneli yakınları olduğu bildirildi.

Van'da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu öle ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN AKSU - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.