Kar yağışı beraberinde kazayı getirdi: Yolcu otobüsü direğe çarparak durabildi

Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu bir yolcu otobüsü elektrik direğine çarparak durdu. Olayda can kaybı yaşanmadı, yolcular tahliye edildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü, elektrik direğine çarparak durabildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Muradiye kara yolu üzerindeki Alkasnak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yağışla birlikte kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Otobüste bulunan yolcular tedbir amaçlı başka bir araçla tahliye edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

