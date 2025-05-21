Van'da Uyuşturucu Operasyonunda 90 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonunda 90 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 90 kilo 608 gram uyuşturucu ele geçirildi. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar ve ele geçirilen uyuşturucu miktarları hakkında bilgi verildi.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 90 kilo 608 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada 74 kilo 690 gram skunk ve 15 kilo 918 gram toz esrar ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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