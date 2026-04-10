Van'da durdurulan kamyondan 74 kilo uyuşturucu çıktı

Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, 74 kilo 320 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları sonucunda, 10 Nisan 2026 tarihinde Gevaş ilçesinde bir kamyon durduruldu. Durdurulan araçta yapılan detaylı aramada; 10 parça halinde 14 kilo 120 gram metamfetamin ile 56 parça halinde 60 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlanıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı