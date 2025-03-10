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Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 49 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 49 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 49 kilo 399 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 kişi yasal işlem için gözaltına alındı.

Van'da son 1 haftada yapılan çalışmalarda 49 kilo 399 gram metamfetamin ele geçirirken 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 2-9 Mart tarihlerinde yapılan operasyonlarda; 49 kilo 399 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yasal işlem yapıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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