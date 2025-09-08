Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 420 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Haberler

Van Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda 420 gram metamfetamin ele geçirildiğini ve bir kişinin tutuklandığını açıkladı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 420 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
