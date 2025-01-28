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Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Erciş ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda, uyuşturucu madde ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda esrar, sentetik hap ve kelebek bıçak bulundu.

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda çeşitli miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, Çelebibağı Mahallesi'nde kolluk kuvvetlerinin devriyesi sırasında şüpheli hareketler sergileyen Y.A. ve Ö.Y. isimli şahısların araç ve üst aramaları sırasında esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan araştırmalar neticesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen İ.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise çeşitli miktarlarda esrar, sentetik hap ve kelebek bıçak ele geçirildi. Hassas burunlu narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda asker firarı olarak arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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