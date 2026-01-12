Haberler

Van'da 26 kilo 160 gram metamfetamin ele geçirildi

Güncelleme:
Van'ın İpekyolu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 26 kilo 160 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 26 kilo 160 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yürütülen operasyon kapsamında ilimiz İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir ikamette yapılan arama neticesinde 26 kilo 160 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

