Van'da 22 kilo 540 gram metamfetamin ele geçirildi

Van'da yapılan iki ayrı operasyonda toplamda 22 kilo 540 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyet, uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen iki ayrı operasyonda 22 kilo 540 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 2 ayrı operasyonda toplamda 22 kilo 540 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
