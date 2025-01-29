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Van'da Uyuşturucu İmal ve Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Van'da Uyuşturucu İmal ve Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
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Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan İ.Ç. isimli şahıs tutuklandı. Önceki gün Çelebibağı Mahallesi'nde gerçekleştirilen aramalarda 2 kişi uyuşturucu madde ile yakalanmıştı.

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 1 kişi tutuklandı.

Önceki gün kolluk kuvvetlerinin Çelebibağı Mahallesi'nde yaptıkları aramalar neticesinde, 2 kişide uyuşturucu madde ele geçirilmiş, bununla ilgili yapılan araştırmada İ.Ç. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilmişti. İkametinde bulunan materyallere el konulan İ.Ç. isimli şahıs, çıkarıldığı Erciş Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Patnos Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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