Van'da Uçuruma Yuvarlanan Kamyonette 6 Yaralı
Başkale ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet uçuruma düştü. Kazada 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen kazada uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 6 kişi yaralandı.

Kaza, İran sınırında bulunan ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Sualtı Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Toyota Hillux marka kamyonet uçuruma düştü. Kazada araçta bulunan 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Vatandaşlar, yaralıları araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

