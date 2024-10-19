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Van'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Baba ve Oğlu Toprağa Verildi

Van'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Baba ve Oğlu Toprağa Verildi
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Van'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül ve oğlu Mert Gönül, gözyaşları arasında yan yana defnedildi. Cenaze törenine yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Van'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül ve oğlu Mert Gönül yan yana toprağa verildi. Vefat edenlerin yakınları mezar başında göz yaşı döktü.

Van'da dün akşam kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül ve oğlu Mert Gönül, Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Başkale ilçesine bağlı Hatipova Mahallesi mezarlığına getirildi. Burada cenaze namazı kılındıktan sonra baba ve oğlu yakınları gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine kanaat önderleri, partililer ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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