Van'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Van'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari kamyonet kaldırıma çarptı, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kapalı kasa hafif ticari kamyonetin kaldırıma çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Kurtoğlu Petrol İstasyonu civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kapalı kasa hafif ticari kamyonet seyir halinde iken kaldırıma çarpıp yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TEM'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı

TEM'de zincirleme kaza! Trafik durdu, ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü profesör Bengi Başer'in 'Hırtlar Vadisi' paylaşımına suç duyurusu

Ünlü profesörün 'Hırtlar Vadisi' paylaşımına suç duyurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.