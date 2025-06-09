Van'da trafik kazası: 4 yaralı

Van'da trafik kazası: 4 yaralı
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Van'ın Gürpınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Van'da trafik kazası: 4 yaralı

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yararlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gürpınar-Başkale karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydanda geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FZS 358 plakalı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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