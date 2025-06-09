Van'da trafik kazası: 4 yaralı

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yararlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gürpınar-Başkale karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydanda geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FZS 358 plakalı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.