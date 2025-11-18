Haberler

Van'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Van'ın Muradiye ilçesinde kum yüklü kamyon ile hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde kum yüklü kamyon ile hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Muradiye-Çaldıran yolu üzerinde meydana geldi. Muradiye'den gelen hafif ticari araç, kavşaktan dönmek isterken Çaldıran istikametinden gelen kum yüklü 06 FS 5478 plakalı kamyonla çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında kamyon yol üzerinde bulunun petrol istasyonun bahçe duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kamyonun petrol istasyonunda değil de bahçe duvarına çarpması büyük bir faciayı önlemiş oldu. - VAN

