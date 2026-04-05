Van'da trafik kazası: 2 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 ACU 471 plakalı Cıtroen Berlingo marka kapalı kasa hafif ticari kamyonet ile 65 EL 380 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı