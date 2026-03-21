Erciş'te trafik kazası: 1 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erciş-Van karayolu TOKİ kavşağı üst geçidinde meydana geldi. 65 ABN 438 plakalı otomobilin kavşakta hızını alamayarak refüje çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı