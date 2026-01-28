Van'da trafik kazası: 1 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Koyunyatağı Mahallesi'nde meydana geldi. 34 PSG 278 plakalı otomobil ile 44 AHA 578 plakalı motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaydırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN