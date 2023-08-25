Van'da Torbacılara Operasyon: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 18-24 Ağustos tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

18 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 2,79 gram esrar, 23,54 gram sentetik kannobinoid, 14,61 skunk, 7,51 gram sentetik uyuşturucu ve 6 sentetik hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 14'ü hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.