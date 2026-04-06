Van'da terör operasyonları: 6 gözaltı

Van'da polis ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 6 kişi gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların il genelinde kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında ise 2 kişinin yakalandığı kaydedildi. Toplam 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - VAN

